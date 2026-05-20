Es ist ein Nebeneffekt des Iran-Kriegs, den niemand voraussehen konnte. Weil US-Präsident Donald Trump seine China-Reise im März wegen des Krieges verschieben musste, wirkt es jetzt fast so, als gäben sich die Staatschefs in Peking die Klinke in die Hand. Schließlich war Trump am Freitag erst abgereist, da landete am Dienstagabend auch schon Wladimir Putin in der chinesischen Hauptstadt, nur vier Tage später.