Von Lea Sahay, Peking

Es sind blutige Wochen in China gewesen. Mitte November steuerte ein Mann im südchinesischen Zhuhai sein Auto auf einen Sportplatz und fuhr dort 35 Menschen tot, 43 wurden verletzt – so die offiziellen Angaben. Nur fünf Tage später erstach ein ehemaliger Schüler an einem College in Wuxi in Ostchina acht Menschen und verletzte 17 weitere. Kurze Zeit später raste ein Mann mit seinem Auto in eine Gruppe Schüler und Eltern vor einer Grundschule in Zentralchina, glücklicherweise überlebten alle.