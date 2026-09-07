Als Samuel Bekele 2019 das erste Mal China besuchte, blieb er einen ganzen Monat. So lange dauerte das Programm für ausländische Journalisten, an dem er teilnahm. Oder genauer: zu dem er eingeladen wurde. Denn die Flüge von Äthiopien nach China, die Hotels, die Restaurantbesuche, die Fortbildungen – alles wurde ihm von der chinesischen Regierung bezahlt. Ein Reisetaschengeld von 200 Dollar bekam er obendrauf.
JournalismusWie China afrikanische Medien beeinflusst
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Mehr als 1000 Journalisten aus Afrika haben in den vergangenen 20 Jahren ein Medientraining in China absolviert, auf Kosten des Gastgebers. Ein Teilnehmer nennt es versuchte Manipulation – und würde es wieder mitmachen.
Von Lea Sahay und Paul Munzinger, Kapstadt/Peking
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