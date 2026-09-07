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JournalismusWie China afrikanische Medien beeinflusst

Lesezeit: 5 Min.

Das Gebäude des staatlichen Senders China Central Television, der als Propaganda-Sprachrohr der Volksrepublik gilt, in Peking.
Das Gebäude des staatlichen Senders China Central Television, der als Propaganda-Sprachrohr der Volksrepublik gilt, in Peking.
Foto: Nicolas Asfouri/AFP

Mehr als 1000 Journalisten aus Afrika haben in den vergangenen 20 Jahren ein Medientraining in China absolviert, auf Kosten des Gastgebers. Ein Teilnehmer nennt es versuchte Manipulation – und würde es wieder mitmachen.

Von Lea Sahay und Paul Munzinger, Kapstadt/Peking

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Als Samuel Bekele 2019 das erste Mal China besuchte, blieb er einen ganzen Monat. So lange dauerte das Programm für ausländische Journalisten, an dem er teilnahm. Oder genauer: zu dem er eingeladen wurde. Denn die Flüge von Äthiopien nach China, die Hotels, die Restaurantbesuche, die Fortbildungen – alles wurde ihm von der chinesischen Regierung bezahlt. Ein Reisetaschengeld von 200 Dollar bekam er obendrauf.

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