Mehr als 1000 Journalisten aus Afrika haben in den vergangenen 20 Jahren ein Medientraining in China absolviert, auf Kosten des Gastgebers. Ein Teilnehmer nennt es versuchte Manipulation – und würde es wieder mitmachen.

Als Samuel Bekele 2019 das erste Mal China besuchte, blieb er einen ganzen Monat. So lange dauerte das Programm für ausländische Journalisten, an dem er teilnahm. Oder genauer: zu dem er eingeladen wurde. Denn die Flüge von Äthiopien nach China, die Hotels, die Restaurantbesuche, die Fortbildungen – alles wurde ihm von der chinesischen Regierung bezahlt. Ein Reisetaschengeld von 200 Dollar bekam er obendrauf.