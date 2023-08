Gipfel in Johannesburg:Brics-Gruppe will Macht ausbauen

Brics-Gruppe will Macht ausbauen

Gipfel in Johannesburg

Chinas Präsident Xi Jinping will die Brics-Gruppe erweitern. In Südafrika hat er neue Unterstützer für diese Idee gewonnen,

Von Paul Munzinger, Johannesburg

Die Brics-Staaten wollen sich für ihren Angriff auf die westlich geprägte Weltordnung Verstärkung holen. Chinas Präsident Xi Jinping betonte auf einem Gipfeltreffen in Johannesburg, dass die Gruppe wachsen soll. "Wir müssen den Prozess der Brics-Erweiterung beschleunigen, um mehr Länder in die Brics-Familie aufzunehmen", sagte Xi. "So können wir unsere Stärke und unsere Fähigkeit bündeln, um die Ordnung der Welt gerechter und ausgewogener zu machen."

Die heutige Weltordnung ist aus Xis Sicht ungerecht. Ohne sie beim Namen zu nennen, machte Chinas Präsident dafür die USA sowie die G7 verantwortlich, der neben den USA Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada und Großbritannien angehören. Internationale Regeln müssten von allen Staaten geschrieben und beachtet werden, sagte Xi, statt von denen diktiert zu werden, "die die stärksten Muskeln und die lauteste Stimme haben". Sich in exklusiven Gruppen zusammenzuschließen und die eigenen Regeln als internationale Gesetze zu verpacken, sei noch weniger hinnehmbar. Die Brics-Länder, forderte Xi, müssten "wahren Multilateralismus" praktizieren.

Brics gründete sich 2009 als Zusammenschluss der damals aufstrebenden Wirtschaftsmächte Brasilien, Russland, Indien und China. Ein Jahr später gab es die erste Erweiterung: Südafrika trat der Gruppe bei, der Gastgeber des diesjährigen, insgesamt 15. Gipfels. China arbeitet seit Jahren darauf hin, dass sich weitere Staaten anschließen. Südafrika und Russland unterstützen den Plan. Auch Indiens Premierminister Narendra Modi sagte am Mittwoch, er sei für eine Erweiterung.

Es ist offenbar noch umstritten, wie die Erweiterung aussehen soll

Nur Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva äußerte sich nicht direkt zu einer möglichen Erweiterung. Das Interesse so vieler Staaten an einem Beitritt zeige die gewachsene Bedeutung von Brics, sagte er lediglich. Mehr als 20 Staaten haben nach Angaben der südafrikanischen Regierung eine Mitgliedschaft formal beantragt. Noch einmal ebenso viele hätten Interesse an einem Beitritt geäußert. Eine vollständige Liste dieser Staaten gibt es allerdings nicht.

Indien und Brasilien galten seit Jahren als Bremser beim Erweiterungsprozess. Auch Südafrika hielt sich lange Zeit bedeckt. Einerseits befürchteten die drei Staaten eine Schwächung ihrer eigenen Position, sollten neue Mitglieder dazukommen. Andererseits sind die drei Demokratien in der Fünfer-Gruppe, anders als Russland und China, bemüht, gute Beziehungen auch zu den USA und Europa aufrechtzuerhalten. Eine Brics-Erweiterung könnte, so ihre Sorge, Chinas großes Gewicht in der Gruppe weiter ausbauen und deren antiwestliche Ausrichtung stärken. Doch Peking ist es offenbar gelungen, die grundsätzlichen Vorbehalte gegen eine Brics-Erweiterung weitgehend auszuräumen.

Wie die Erweiterung konkret aussehen soll, scheint allerdings weiterhin umstritten zu sein. Für Mittwochmittag waren in Johannesburg eigentlich die Verabschiedung einer gemeinsamen Erklärung und eine Pressekonferenz von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa eingeplant. Doch beides wurde kurzfristig abgesagt und auf Donnerstag verschoben. Als Grund nannte ein Sprecher der südafrikanischen Regierung nur, dass weitere Diskussionen nötig seien.

Inhalt dieser Diskussionen dürfte zum einen die Frage sein, in welcher Form sich neue Staaten Brics anschließen können: als Vollmitglieder mit allen Rechten? Oder als assoziierte Mitglieder mit beschränktem Stimmrecht? Denkbar ist auch, dass es unterschiedliche Formen der Zugehörigkeit mit unterschiedlich großer Nähe zur Kerngruppe gibt - zum Beispiel in Form eines losen Freundeskreises, der die Vollmitglieder umgibt.

Zweitens stellt sich die Frage, welche Staaten dafür infrage kommen. Aussichtsreiche Bewerber sind die Vereinigten Arabischen Emirate, Bangladesch, Ägypten und Uruguay, die bereits Mitglieder oder Beitrittskandidaten der Brics-Entwicklungsbank NDB sind. Doch viele andere werden gehandelt - von Senegal und Argentinien bis hin zu Iran, Syrien und Venezuela. Je nach Land dürfte der Widerstand Brasiliens und Indiens ganz unterschiedlich ausfallen. Ein möglicher Beitritt der letzten drei Staaten zum Beispiel wäre kaum geeignet, ihre Sorgen zu zerstreuen, dass eine erweiterte Brics-Gruppe von China zu einem antiwestlichen Bollwerk ausgebaut werden könnte.

Doch nicht nur die sichtbare Uneinigkeit unter den Brics-Ländern dürfte das Treffen in Johannesburg aus ihrer Sicht trüben. Ihr neben der Erweiterung ehrgeizigstes Projekt musste die Gruppe bereits vor dem Gipfel vertagen: den Großangriff auf den US-Dollar durch eine eigene Brics-Währung. Das Vorhaben scheint über Anfänge noch nicht hinausgekommen zu sein. Offenbar sind die Hürden doch größer als angenommen. Die Brics-Staaten wollen nun, wie unter anderem Russlands Präsident Wladimir Putin auf dem Gipfel in Johannesburg betonte, die Rolle ihrer jeweiligen Landeswährungen im internationalen Handel stärken.