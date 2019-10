Hunderte Demonstranten sind in der chilenischen Hauptstadt Santiago trotz eines Notstandserlasses wieder auf die Straße gegangen, um gegen soziale Missstände zu protestieren. Die Polizei löste einen Marsch auf einer Hauptstraße unter Einsatz von Wasserwerfern und Tränengas auf. Die Menge, meist Schüler, Studenten und Gewerkschaftsmitglieder, formierte sich aber an anderer Stelle neu. Die Zahl der Toten bei den seit einer Woche andauernden Unruhen, bei denen es Plünderungen gab, stieg nach amtlichen Angaben auf 15. Entzündet hatten sich die Proteste an einer vergleichsweise moderaten Erhöhung der Preise für U-Bahn-Tickets von vier Prozent, die von der Regierung inzwischen zurückgenommen wurde.