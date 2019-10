In Chile dauern die gewaltsamen Proteste an - trotz der Kehrtwende der Regierung bei den U-Bahnticketpreisen. Drei Menschen seien bei einem Feuer in einem Supermarkt gestorben. Unter den Todesopfern seien zwei Frauen, sowie ein Mann, der später in einer Klinik seinen Verletzungen erlag, berichteten lokale Medien unter Berufung auf Bürgermeisterin Karla Rubilar. Der Supermarkt sei in der Nacht geplündert worden, hieß es in den Berichten.

Bei den jüngsten Zwischenfällen wurden laut Innenministerium 62 Polizisten und elf Zivilisten verletzt. Staatsanwälte berichteten von fast 1500 festgenommenen Personen. Rund 9400 Militärs wurden nach Angaben des Verteidigungsministeriums eingesetzt - damit patrouillierten zum ersten Mal seit der Militärdiktatur unter Augusto Pinochet, die 1990 endete, Soldaten durch die Straßen von Santiago, um die öffentliche Ordnung wiederherzustellen.

Insgesamt wurden 60 Supermärkte geplündert und viele weitere blieben geschlossen, teilte die Kette Walmart mit. Mindestens zwei Airlines ließen Flüge in die Hauptstadt Santiago ausfallen oder verschoben sie. Sonntag und Montag sollten davon mehr als 1400 Menschen betroffen sein. Schäden in Millionenhöhe entstanden, weil wütende Demonstranten Busse niederbrannten und Haltestellen, Regierungsgebäude und Geschäfte beschädigten.

Wegen der Proteste ließ Präsident Sebastián Piñera am Samstagabend seinen Plan fallen, die U-Bahntickets zu erhöhen. "Ich habe die Stimme meiner Mitbürger gehört", sagte der Präsident während seiner Ansprache. Bereits am Freitag wurden nach Polizeiangaben 308 Menschen festgenommen und 156 Polizisten verletzt.

Die Proteste hatten sich vor knapp einer Woche entzündet, als die Fahrpreise der U-Bahn von 800 auf 830 Pesos angehoben wurden - umgerechnet eine Erhöhung von vier Euro-Cent. Auch die landesweite Erhöhung der Stromtarife um durchschnittlich 10 Prozent heizte den Unmut an. Es sind die schlimmsten Unruhen in Chile seit Jahrzehnten.