Nach Angaben chilenischer Medien ist der konservative Ex-Präsident Sebastian Piñera, 74, bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommen. Wie die Zeitung La Nación am Dienstag unter Berufung auf diplomatische Kreise berichtete, stürzte der Helikopter in den Lago Ranco in der zentralchilenischen Region Los Ríos ab. Auch die chilenische Zeitung La Tercera berichtete kurz darauf vom Tod des Politikers, der Chile in zwei Amtszeiten von 2010 bis 2014 und von 2018 bis 2022 regiert hatte.