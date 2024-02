Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Es war wohl ein tragischer Unfall, der Chiles Ex-Präsident Sebastián Piñera das Leben kostete. Am Dienstag war der 74-Jährige in einem Helikopter im Süden Chiles unterwegs. Er verfügte über einen Pilotenschein und saß laut Presseberichten wohl auch selbst am Steuer. Kurz nach dem Start soll es dann zu Problemen gekommen sein, eventuell wegen starker Regenfälle. Der Helikopter stürzte in einen See, drei der Insassen sollen sich ans Ufer haben retten können; Piñera selbst aber kam bei dem Unglück ums Leben. Taucher bargen den Leichnam am Dienstag aus 40 Meter Tiefe.