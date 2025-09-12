Was für eine Stadt. Chicago, Illinois. „Windy City, wow“, steht auf Touristenbussen, ihr Kosename. „We’re glad that you are here“, grüßen städtische Banner am Straßenrand. „Music for all“, wirbt das Symphonieorchester auf seinen Schildern. Und was für ein Wetter gerade. Strahlender Spätsommer, tiefblau liegt der Lake Michigan vor der Skyline, ein See wie ein Meer.
Trumps Feldzug gegen Chicago„Ich liebe den Geruch von Abschiebungen“
Der US-Präsident erklärt Chicago absurderweise zur „gefährlichsten Stadt der Welt“, lässt Beamte der Einwanderungsbehörde dort Ausländer jagen und droht mit der Nationalgarde. Wie geht die Stadt mit dieser Kriegserklärung um?
Von Peter Burghardt, Chicago
