Trumps Feldzug gegen Chicago „Ich liebe den Geruch von Abschiebungen“ 12. September 2025, 14:14 Uhr | Lesezeit: 6 Min. |

Demonstranten protestieren am 9. September bei einem Zug durch die Innenstadt von Chicago gegen die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump. (Foto: SCOTT OLSON/Getty via AFP)

Der US-Präsident erklärt Chicago absurderweise zur „gefährlichsten Stadt der Welt“, lässt Beamte der Einwanderungsbehörde dort Ausländer jagen und droht mit der Nationalgarde. Wie geht die Stadt mit dieser Kriegserklärung um?

Von Peter Burghardt, Chicago

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback