Zum Hauptinhalt springen

Trumps Feldzug gegen Chicago„Ich liebe den Geruch von Abschiebungen“

Lesezeit: 6 Min.

Demonstranten protestieren am 9. September bei einem Zug durch die Innenstadt von Chicago gegen die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump.
Demonstranten protestieren am 9. September bei einem Zug durch die Innenstadt von Chicago gegen die Einwanderungspolitik von Präsident Donald Trump. (Foto: SCOTT OLSON/Getty via AFP)

Der US-Präsident erklärt Chicago absurderweise zur „gefährlichsten Stadt der Welt“,  lässt Beamte der Einwanderungsbehörde dort Ausländer jagen und droht mit der Nationalgarde. Wie geht die Stadt mit dieser Kriegserklärung um?

Von Peter Burghardt, Chicago

Was für eine Stadt. Chicago, Illinois. „Windy City, wow“, steht auf Touristenbussen, ihr Kosename. „We’re glad that you are here“, grüßen städtische Banner am Straßenrand. „Music for all“, wirbt das Symphonieorchester auf seinen Schildern. Und was für ein Wetter gerade. Strahlender Spätsommer, tiefblau liegt der Lake Michigan vor der Skyline, ein See wie ein Meer.

Zur SZ-Startseite

Attentat auf Charlie Kirk
:Der Debattenkönig

Wer war Charlie Kirk, der rechte Influencer, Netzwerker, Jugendorganisator und Trump-Vertraute, der auf dem Campus der Utah Valley University erschossen wurde? Seine Positionen waren extrem.

SZ PlusVon Philipp Bovermann und Andrian Kreye

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite