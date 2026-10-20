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Ukraine„Es geht um Terror gegen Zivilisten, sonst nichts“

Lesezeit: 3 Min.

Und wieder eine Nacht mit Zerstörungen: Löscharbeiten nach einem russischen Angriff in Cherson am vergangenen Samstag.
Und wieder eine Nacht mit Zerstörungen: Löscharbeiten nach einem russischen Angriff in Cherson am vergangenen Samstag.
Foto: Reuters

Die Menschen in Cherson kämpften seit Russlands Einmarsch im Februar 2022 fast permanent ums Überleben. Wie hält man das aus, wie hält man dagegen? Yaroslav Shanko, der Militärverwalter der Stadt, erklärt es.

Von Tomas Avenarius, Berlin

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Nachrichten aus Cherson lesen sich meist ähnlich. Etwa am vergangenen Samstag: „Um vier Uhr morgens gab es zwei massive Luftangriffe der russischen Terroristen auf Wohngebiete im Bezirk Schumensky“, so die regionale Militärverwaltung der Großstadt im Süden der Ukraine. „Ein 64-jähriger Fahrer des Rettungsdienstes kam im Einsatz ums Leben; 44 Bewohner erlitten Verletzungen, unter ihnen ein zwölfjähriger Junge, ein elfjähriges Mädchen und ein Baby, einen Monat alt.“ Später wird der Tod eines weiteren Mannes bekannt, der 58-Jährige hatte sich in seiner Wohnung aufgehalten und erlag später seinen Verletzungen.

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Oleksii Sandakov dokumentiert den russischen Dauerbeschuss in Cherson. Voll Sorge blickt er nicht nur ins nahe Oleschky, wo Russland die Menschen aushungert – sondern auch auf das in Bezug auf Drohnen vollkommen unvorbereitete Westeuropa.

SZ PlusInterview von Cathrin Kahlweit

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