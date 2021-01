Von Hubert Wetzel, Washington

Das Erbe, das die Familie Cheney Amerika hinterlassen hat, kann man sich anschauen, wenn man ein wenig über Land fährt. Vor allem in ländlichen, konservativen Gegenden ist es üblich, Straßenbrücken nach den Männern und Frauen aus den umliegenden Dörfern zu benennen, die in Amerikas Kriegen gefallen sind. Und die Kriege in Afghanistan und im Irak, die Dick Cheney vor 20 Jahren als Vizepräsident begonnen hat, haben Tausende Namen geliefert, die man auf Schilder drucken und an Brücken aufstellen konnte.