Nach monatelangen parteiinternen Streitigkeiten wird es im Chemnitzer Stadtrat künftig zwei AfD-Fraktionen geben. Dies sei Ergebnis eines Rechtsstreits, teilte die Stadtverwaltung am Montag nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Chemnitz mit. Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) erklärte: „Auch wenn die Begründung des Gerichtsbeschlusses Fragen offen lässt, so werden wir im Interesse der Stadt auf das weitere Beschreiten des Rechtsweges verzichten.“ Eine Fortsetzung des Rechtsstreits würde die Arbeit des Chemnitzer Stadtrats „nur noch weiter unnötig behindern“, hieß es. Die AfD stellt insgesamt 15 der 60 Stadträtinnen und Stadträte. Zunächst war eine Gruppe aus drei abgespaltenen Mitgliedern als fraktionslos behandelt worden. Dem widersprach allerdings das Gericht. Aufspaltungen von zerstrittenen Fraktionen sind in Sachsens Kommunalpolitik nicht neu. So gab es etwa 2007 etwa im Dresdner Stadtrat eine „doppelte“ Linke.