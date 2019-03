26. März 2019, 18:27 Uhr Chemnitz Widersprüche und Ungewissheiten

In Dresden wurde der Prozess um die tödliche Messerattacke von Chemnitz mit Zeugenvernehmungen fortgesetzt.

Der Prozess um die tödliche Messerattacke in Chemnitz ist weiterhin von Ungewissheiten geprägt. Ein Arbeitskollege des im August 2018 am Rande eines Stadtfestes erstochenen Daniel H. erklärte am Dienstag vor dem Oberlandesgericht in Dresden zwar, den Angeklagten Alaa S. als einen der Männer wiederzuerkennen, die in der fraglichen Nacht am Tatort gewesen seien. "Er war dort", sagte der 33-jährige Zeuge in Bezug auf S.. Er könne allerdings nicht sagen, was S. genau getan und ob er auf Daniel H. eingestochen habe. Am ersten Verhandlungstag hatte bereits der Bruder des Zeugen keinen Tatverdächtigen genau beschreiben können. Nun verstrickte sich der 33-Jährige zudem in Widersprüche, als er wiederholt unterschiedliche Angaben zur Herkunft eines Fotos von S. machte, das er der Polizei zur Verfügung gestellt hatte. Überdies lehnte das Gericht es ab, Angaben zur politischen Einstellung der Berufs- und Laienrichter zu machen. Die Verteidigung von S. hatte dies zuvor beantragt.