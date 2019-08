Fast ein Jahr ist es her, dass Daniel H. starb. Er wurde erstochen, mitten in der Chemnitzer Innenstadt. Jetzt hat das Schwurgericht des Landgerichts Chemnitz den Angeklagten Alaa S. zu neuneinhalb Jahren Haft verurteilt - wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Farhad A., ein weiterer mutmaßlicher Täter, ist derzeit noch flüchtig.

Die Vorsitzende Richterin Simone Herberger sah es als erwiesen an, dass S. am Rande eines Stadtfests in der Nacht zum 26. August 2018 den zum Tatzeitpunkt 35 Jahre alten H. mit Messerstichen getötet und eine weitere Person schwer verletzt hat. Die Staatsanwaltschaft hatte am vorangegangenen 18. Verhandlungstag für den angeklagten Syrer eine Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren wegen Totschlags und gefährlicher Körperverletzung gefordert.

Nach dem Tod von Daniel H. war es in Chemnitz zu Protesten und zu rassistisch motivierten Übergriffen gekommen. Die Geschehnisse bestimmten tagelang die Bundespolitik und warfen auch auf internationaler Ebene ein Schlaglicht auf die Stadt.

Verunsicherter Hauptbelastungszeuge

Angesichts der hochpolitischen Brisanz des Prozesses appellierten die Verteidiger von Alaa S. vor der Urteilsverkündung an das Schwurgericht, sich nicht von äußeren Einflüssen leiten zu lassen. "Wir verlangen von ihnen, dass sie vergessen was der marodierende Mob von ihnen erwartet", sagt Ricarda Lang mit Blick auf die rechtsextremen Ausschreitungen im Sommer 2018. Angesichts der schwierigen Beweislage forderte sie den Freispruch ihres Mandanten. Der Staatsanwaltschaft warf die Verteidigung vor, lediglich einen Schuldigen zu suchen. "Damit Chemnitz zur Ruhe kommt."

Tatsächlich gab es im Prozess keine objektiven Beweise, die eine Schuld von Alaa S. eindeutig belegen konnten. Weder am Messer noch der Kleidung von Daniel H. fanden sich DNA-Spuren des Angeklagten. Staatsanwaltschaft und Nebenklage stützten sich auf die Aussagen des Hauptbelastungszeugen Younis al-N. Er war zur Tatzeit Koch im Döner-Imbiss "Alanya" und will die Tat aus dem Fenster des Imbiss beobachtet haben.

In ersten Vernehmungen erklärte al-N., er habe in der Nacht zum 26. August Schreie gehört. Als er sich daraufhin aus dem Fenster vom Imbiss lehnte, will er gesehen haben, wie Farhad A. und Alaa S. auf Daniel H. einstachen. Später sagte er, Alaa S. habe lediglich auf den Chemnitzer eingeschlagen. Auch seine Aussage, Farhad A. und Alaa S. hätten nach der Tat blutige Hände gehabt, hat der Koch zwischenzeitlich wieder zurückgezogen. Verteidigerin Ricarda Lang bezeichnete die Angaben von al-N. in ihrem Plädoyer als "untauglich".

Die Staatswanwaltschaft hatte die Widersprüche mit angeblichen Drohungen gegen al-N. erklärt, die aus dem Umfeld von Alaa S. gekommen sein sollen. Der Koch betrat den Gerichtssaal nur mit Personenschützern. Mittlerweile soll er sich in einem Zeugenschutzprogramm befinden.

Der Angeklagte Alaa S. brach vor Urteilsverkündung sein Schweigen. Allerdings zeigte er keine Reue, so wie es sich die Nebenklage erhofft hatte. Stattdessen beteuerte er seine Unschuld. "Ich hoffe nicht, das zweite Opfer des eigentlichen Täters zu werden. Dessen erstes Opfer ist Daniel H." Gemeint ist Farhad A.. Er, der Angeklagte, hoffe auf ein gerechtes Urteil.

Rechtsextreme instrumentalisierten den Tod von Daniel H.

In der Nacht, in der Daniel H. starb, war Stadtfest. Auf den Straßen wimmelte es von Menschen. H. geriet vor dem Dönerladen in eine Prügelei. Ein Messerstich traf Herz und Lunge. Die Ärzte konnten im Krankenhaus nur noch den Tod H.s feststellen. In den Stunden danach verbreiteten sich in den sozialen Netzwerken erste Gerüchte über die Tat.

Als schließlich bekannt wurde, dass zwei Geflüchtete für den Tod von Daniel H. verantwortlich sein sollen, zogen Hooligans und Neonazis brüllend durch das Chemnitzer Zentrum - Szenen, die die Stadt international in die Schlagzeilen brachten und die Regierungskoalition in Berlin vor eine Zerreißprobe stellten.

Der damalige Präsident des Verfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, widersprach Darstellungen, wonach es in der Stadt zu Hetzjagden gekommen sei und bezweifelte die Echtheit eines Videos, das zeigt, wie Rechtsextreme in der Stadt Menschen mit Migrationshintergrund bedrohten. Das CDU-Mitglied Maaßen wurde nach Streitereien zwischen SPD und Innenministerium in den vorzeitigen Ruhestand versetzt. Derzeit unterstützt er vor allem sächsische CDU-Politiker im Landtagswahlkampf.