Von Antonie Rietzschel, Chemnitz

Im Herbst 2018 steht Ali T. in seinem Restaurant in Chemnitz - oder dem was davon übrig geblieben ist. Mit dem Handy filmt er die verrußten Wände des Mangal, die aufgeplatzten Stuhlpolster, das verkohlte Reservierungsbuch. Ein Feuer hat alles zerstört - Ali T. ist überzeugt: Neonazis müssen den Brand gelegt haben. Es gibt eine Solidaritätskundgebung in der Stadt, die damalige Bürgermeisterin Barbara Ludwig kommt mehrmals zu Besuch. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer lässt sich mit Ali T. vor der zersplitterten Glastür fotografieren. Der Wirt trifft die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel.