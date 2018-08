30. August 2018, 18:13 Uhr Tödliche Messerstecherei in Chemnitz Justizbeamter wegen Veröffentlichung von Haftbefehl suspendiert

Ein Justizbeamter aus Dresden gibt in einer öffentlichen Erklärung zu, den Haftbefehl gegen die Verdächtigen im Fall Chemnitz veröffentlicht zu haben.

Der Mann sei bereits vom Dienst suspendiert worden, teilte das sächsische Justizministerium mit.

Sachsens Jusitzminister Gemkow bezeichnete die Veröffentlichung als "verantwortungslos".

Nach dem gewaltsamen Tod eines 35-Jährigen in Chemnitz wurde der Haftbefehl gegen zwei Verdächtige veröffentlicht und von rechten Seiten tausendfach geteilt. Ein Justizbeamter aus Dresden hat nun zugegeben, den Haftbefehl abfotografiert und weitergegeben zu haben. Der Anwalt des 39-Jährigen veröffentlichte eine Erklärung seines Mandanten. Demnach soll er "im Rahmen seiner Tätigkeit Kenntnis von dem Haftbefehl erhalten haben". Der Bild sagte der Justizbeamte: "Ich habe den Haftbefehl fotografiert und weitergegeben, weil ich wollte, dass die Wahrheit und nur die Wahrheit ans Licht der Öffentlichkeit kommt." Der Mann wurde bereits suspendiert, teilte das sächsische Justizministerium mit.

Inzwischen hat sich ein Justizvollzugsbediensteter dazu öffentlich bekannt, den #Haftbefehlt geleakt zu haben. Die Stellungnahme aus dem Justizministerium dazu: https://t.co/WZSXzor8Y6 pic.twitter.com/YVKo4iWnDP — Sächsisches Staatsministerium des Innern (@SMIsachsen) 30. August 2018

Man habe bereits am Mittwochabend im Zusammenhang mit den Ermittlungen zu der Veröffentlichung zahlreiche Wohnungen durchsucht, so die Behörden weiter. "Dabei erhärtete sich der Anfangsverdacht gegen einen Jusitzvollzugsbeamten." Dieser erklärte der Bild, er habe sich entschlossen ein Geständnis abzulegen, damit nicht "weitere Leute verfolgt werden".

Der Justizbeamte habe ihm zufolge das Dokument, das nach der Einlieferung noch im Zugangsbereich auslag, abfotografiert. "Mir war dabei klar, dass ich damit Dienstpflichten verletze und ich habe auch gewusst, dass ich dadurch mit hoher Wahrscheinlichkeit meinen Job verlieren werde", heißt es dazu in der veröffentlichten Erklärung. Allerdings sei ihm zu dem Zeitpunkt nicht bewusst gewesen, dass er sich durch die Veröffentlichung des Dokuments strafbar mache.

Das Dokument enthält unter anderem die vollen Namen und Anschriften der beiden Tatverdächtigen Alaa S. und Yousif A., denen vorgeworfen wird einen 35-Jährigen am Sonntag mit einem Messer getötet zu haben. Beide sitzen in Untersuchungshaft.

Sachsens Jusitzminister nennt Veröffentlichung "verantwortungslos"

Sachsens Justizminister Sebastian Gemkow (CDU) bezeichnete die Veröffentlichung des Haftbefehls als "verantwortungslos". Die Weitergabe vertraulicher Dokumente eines Strafverfahrens stelle "einen schwerwiegenden Vorwurf" dar. Die Veröffentlichung sei "geeignet, die laufenden Ermittlungs- und Strafverfahren zu erschweren. Wir können es deshalb in keiner Weise dulden, wenn ein Bediensteter so etwas tut und werden konsequent dagegen vorgehen", erklärte Gemkow weiter.

Gleichzeitig hat der Bremer Bürgerschaftsabgeordnete und Bundespolizist Jan Timke die Vorwürfe gegen sich zurückgewiesen. Die Staatsanwaltschaft Bremen hatte die Ermittlungen gegen ihn eingeleitet, weil er zunächst im Verdacht stand, das Dokument veröffentlicht zu haben. Den entsprechenden Eintrag habe er lediglich weiterverbreitet und ihn noch am Mittwoch von seinem Facebook-Account gelöscht, erklärte Timke in Bremen. Der Post sei bereits zuvor in vielen sozialen Medien, Internet-Blogs und -foren sowie von Medien verbreitet worden.