2. September 2018, 18:53 Uhr Chemnitz Die lautstarke Minderheit

Am Wochenende demonstrierten sie wieder: die Anhänger der Rechtspopulisten, aber auch ihre Gegner. Diesmal hatte die Polizei die Lage weitgehend unter Kontrolle. Aber unsicher bleibt, wie es nun weitergeht in der Stadt.

Von Iris Mayer , Chemnitz

Der Schulterschluss der Rechten beginnt mit einer ungewöhnlichen Parole: "Fahnenträger", schnarrt es aus dem Megaphon, "achten Sie bitte darauf, die Deutschlandfahnen richtigrum zu halten." Das gelingt nicht allen, die sich am Samstagnachmittag im Namen von AfD, Pegida und dem rechtspopulistischen Bündnis "Pro Chemnitz" versammelt haben. Nach einer zweiten Mahnung "Richtigrum oder runter" befinden sich Schwarz, Rot und Gold schließlich in beabsichtigter Reihenfolge. Der "Trauermarsch für die Toten der Herrschaft des Unrechts" setzt sich in Bewegung, angeführt von Björn Höcke, AfD-Fraktionschef im Thüringer Landtag, und Pegida-Gründer Lutz Bachmann.

AfD und Pegida hatten ihre Anhänger aufgerufen, ein "würdiges Bild" abzugeben. Sie kommen, schwarz gekleidet, weiße Rosen in der Hand. Die Ansage ist klar: "kein Konsum von Nahrungsmitteln und Getränken, ebenso hat das Rauchen zu unterbleiben". Krawall sollen die Linken machen, so ist das Kalkül. Das Konzept funktioniert, bis die Versammlung am Abend vor dem Karl-Marx-Monument aufgelöst wird. "Widerstand, Widerstand" brüllt die fahnentragende Menge und immer wieder "Räumen" mit Blick auf die Polizei, die den Weg zur Kundgebung von "Chemnitz nazifrei" blockiert.

Zuvor hatte die Polizei eine Gruppe von etwa 300 Personen eingekesselt, die versucht hatten, die Versammlung der AfD zu stürmen. Später werden Polizisten von rechten Demonstranten beschimpft, Reporter attackiert. Die Polizei kann die Eskalation verhindern. Einen Angriff von Rechten auf eine SPD-Gruppe am Abend hingegen nicht. Der Bundestagsabgeordnete Sören Bartol berichtet, wie 20 Männer "Verräter" brüllten und einer Gruppe aus seinem Wahlkreis die Juso-Fahnen entrissen. Abseits der Demonstrationen verprügeln vier Vermummte einen Afghanen.

Krawall sollen die Linken machen, so das Kalkül. Das funktioniert - aber nur bis zum Abend

Die Polizei hat 1800 Beamte im Einsatz, sie bilanziert 18 Verletzte und 37 Straftaten. Immer wieder muss sie massiv einschreiten, um die Lager in der zerrissenen Stadt auseinanderzuhalten. Die Gegendemonstranten kommen von Gewerkschaften, Parteien, Kulturschaffenden, dem Fußballclub CFC und dem von vielen Privatleuten getragenen Bündnis "Chemnitz nazifrei", das zur Kundgebung aufgerufen hatte, unter dem Motto "Herz statt Hetze". Sie wollten mehr Menschen auf die Straße bringen als das rechtspopulistische Bündnis "Pro Chemnitz", dessen Kundgebung sich dem Marsch von Pegida und AfD anschloss. Am Ende des Tages wird die Stadt 4000 Menschen für "Chemnitz nazifrei" und 4500 für die rechte Allianz zählen.

Björn Höcke (li.), Vertreter des rechten AfD-Flügels, und Pegida-Gründer Lutz Bachmann (re., mit Bart) demonstrieren in Chemnitz ihre Nähe. (Foto: Jens Meyer/AP)

Mittendrin stehen Menschen wie Kornelia Müller, die nichts mit den grölenden Pöblern zu tun haben will, die mit Hitlergruß durch die Straßen ziehen. Aber Müller ist empört, weil die Ausschreitungen das Bild ihrer Stadt in den Medien stärker bestimmen als der Tod von Daniel H., der die Tumulte auslöste. Kornelia Müller wird wütend, wenn sie vom braunen Mob liest, der Chemnitz' Straßen beherrsche. "Das sind wir nicht", sagt sie und wünscht sich von Politik und Medien: "Nehmt die Leute ernst, haut nicht einfach drauf."

Auch Sachsens SPD-Chef Martin Dulig warnt davor, ein ganzes Bundesland zu stigmatisieren. Der stellvertretende Ministerpräsident ist einer von vielen SPD-Politikern, die für die Zivilgesellschaft eintreten. Er glaubt, dass es eine Mehrheit der Anständigen gibt: "Die sind da, aber die sind still", sagt er der Süddeutschen Zeitung. Die vergangene Woche ist auch an ihm nicht spurlos vorübergegangen, eine Achterbahn der Gefühle sei das gewesen, "da ist was ins Rutschen gekommen."

Gabi Engelhardt formuliert es drastischer. "Wir laufen im Schnellschritt auf eine Situation wie in den 30er-Jahren zu", sagt die Chemnitzerin, die sich im Bündnis "Aufstehen gegen Rassismus" engagiert. "Die Wutbürger laufen den Nazis hinterher." Sind die Anständigen noch in der Mehrheit? Ja, sagt Engelhardt, auch sie glaubt, dass die Zivilgesellschaft größer ist als der Hass. Die AfD ziehe nun Profit aus der aufgeladenen Stimmung: "Die wollen eine andere Republik."

Feine Sahne Steinmeier Am Montag wollen Künstler in Chemnitz ein kostenloses Konzert geben, um dem Motto #wirsindmehr Auftrieb zu geben, darunter Kraftklub und Die Toten Hosen. Auf Facebook teilte Frank-Walter Steinmeier über seinen Account die Konzert-Ankündigung - was dem Bundespräsidenten bis Sonntag fast 5500 Likes und reichlich Zorn einbrachte. Steinmeier verlasse "den neutralen Boden, auf dem ein Bundespräsident stehen müsste", beschwerte sich die AfD-Fraktionschefin Alice Weidel. Grund ihrer Beschwerde: Zu den Stars des Konzerts gehört auch die Band Feine Sahne Fischfilet. Weil frühere Liedtexte Gewalt gegen Polizisten verherrlichten, war die Punkband bis 2014 unter "linksextremistischen Bestrebungen" in Berichten des Verfassungsschutzes von Mecklenburg-Vorpommern gelistet. Auch der heutige Außenminister Heiko Maas (SPD) hatte 2016 mit Sympathie-Äußerungen für die Band rechte Proteste im Netz ausgelöst. SZ

Auch Lars Faßmann beobachtet das, er sitzt für das Bündnis aus Volkssolidarität und Piraten im Stadtrat. "Die Rechtsextremen benennen die Probleme und wollen sie mit Unmenschlichkeit lösen." Aus seiner Sicht haben CDU, SPD und Grüne ein Defizit: Sie funktionierten analog, die Rechten aber nutzten Facebook-Gruppen, um ihre Anhänger zu erreichen. Emotionale Botschaften mobilisieren in kürzester Zeit, das habe die vergangene Woche gezeigt.

Kornelia Müller sucht bei Facebook nach "Messerstecherei", wenn sie sich informieren will. Oft wird sie auf rechten Seiten fündig. Dass Chemnitz eine sichere Stadt sei, braucht ihr darum niemand mehr zu erzählen. Und dann folgt eine Erzählung, die an diesem Wochenende immer wieder zu hören ist. Selbst habe man keine schlechten Erfahrungen in der Stadt oder mit Ausländern gemacht, aber Kollegen und Freunde erzählten davon. Das reicht vielen als Beleg für ein Gefühl, dem die Politik mit rationalen Argumenten zu begegnen versucht.

Jan Übler appelliert ans Herz. Er ist aus Berlin zurück in seine Heimatstadt Chemnitz gefahren, er schwenkt am Samstag ein Transparent mit der Aufschrift "Gebt Sachsen nicht auf", drüber ein großes rotes Herz. Der IT-Entwickler verbindet mit Sachsen "Heimatidylle, dicke Katzen und Apfelbäume - aber keine hasserfüllten Brüller". Er macht sich Sorgen um seine Stadt. "Die Anständigen sind in der Mehrheit", sagt Übler, "aber die Mehrheit der Anständigen schweigt." An diesem Montag könnte es laut werden in der Stadt, dann steigt ein Gratiskonzert gegen Rassismus, Gewalt und Fremdenfeindlichkeit. Wieder heißt der Hashtag #wirsindmehr.