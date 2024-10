Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Andrea Nahles, lehnt den Plan der Bundesregierung ab, Bürgergeldempfängern im Falle der erfolgreichen Arbeitsaufnahme nach einem Jahr eine 1000-Euro-Prämie auszuzahlen. „Diese Prämie brauchen wir nicht, um unseren Job zu mache“, sagte Nahles der Wirtschaftswoche. „Was wir brauchen, ist, dass uns die Politik in Ruhe arbeiten lässt. Das wäre mein Wunsch.“ Die frühere Bundesarbeitsministerin der SPD (Foto: dpa) warnte, dass sich die Beschäftigungslage vor allem in der Industrie zuspitzen könnte. „Insoweit wäre es sehr gut, wenn die Bundesregierung bald eine gemeinsame industriepolitische Strategie fände.“ Sowohl die SPD- als auch die FDP-Fraktion hatten in der Ampel-Koalition Widerstand gegen die von der Regierung beschlossene Prämie angekündigt.