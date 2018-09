7. September 2018, 18:56 Uhr Chef des Verfassungsschutzes Beweise bitte

Hans-Georg Maaßens Mutmaßungen zu den Vorfällen in Chemnitz stärken Rechtsextremisten den Rücken.

Von Ferdos Forudastan

Bestimmt gibt es Menschen, die sich nun ausgesprochen bestätigt fühlen: Der sächsische Ministerpräsident zum Beispiel, der bestreitet, dass Rassisten in Chemnitz Hetzjagden auf Menschen veranstaltet haben, die sie für Ausländer hielten. Oder der Bundesinnenminister, der mit Blick auf die Geschehnisse in Sachsen gern abwiegelt. Bestätigt fühlen werden sich Rechtsextreme - und Bürger, die nicht finden, dass der Rechtsextremismus ein Problem in diesem Land ist.

Bestätigt fühlen werden sich auch Verschwörungstheoretiker. Sie alle haben Rückendeckung von einem Mann erhalten, der qua Amt als Autorität in Fragen der inneren Sicherheit gilt. Hans-Georg Maaßen, Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, zweifelt mal eben so via Bild-Zeitung an, dass dunkelhäutige Menschen in Chemnitz gejagt wurden. Maaßen legt außerdem nahe, dass es sich bei dem Video, das solche Jagdszenen zeigt, um eine gezielte Fälschung handelt. Und er liefert gleich auch noch seine Erklärung mit, weshalb es in Umlauf gebracht worden sei: um die Öffentlichkeit von dem tödlichen Messerangriff abzulenken, für den mutmaßlich ein Syrer und ein Iraker verantwortlich sind.

Mit diesem Vorstoß hat sich der oberste Verfassungsschützer für seinen Posten disqualifiziert. Höchst befremdlich ist schon, wie der Beamte die Bundeskanzlerin düpiert. Sie, die das mit den Hetzjagden anders sieht als er, war von ihm vor dem Interview nicht informiert worden. Vor allem aber: Ein Verfassungsschutzpräsident hat kein Öl ins Feuer zu gießen. Er darf nicht die ohnehin aufgeheizte Stimmung um die Flüchtlingspolitik weiter anfachen. Er darf nicht das Vorurteil mancher Menschen befeuern, Journalisten verbreiteten nur Falschmeldungen. Wenn der Geheimdienstchef glaubt, dass das Video gefälscht ist, dann muss er es so gründlich untersuchen lassen, bis diese Vermutung bestätigt oder widerlegt ist. Wenn er Zweifel daran hat, dass es die Verfolgungen gegeben hat, dann soll er diesen Zweifeln so lange nachgehen, bis sie beseitigt sind oder sich zu Fakten verdichten. Und er hat gefälligst nicht nur das Video heranzuziehen, sondern auch die sehr ernst zu nehmenden Aussagen etlicher Augenzeugen der Chemnitzer Übergriffe. Dass Maaßen nun eilig erklären lässt, sein Amt prüfe die Vorgänge weiterhin, rehabilitiert ihn nicht. Ohne Beweise hätte jede Entwarnung tabu bleiben müssen. Auch ist es nicht seine Aufgabe, zu mutmaßen, weshalb das Video in Umlauf gebracht worden sei. Seine Spekulation passt zu den rechtsradikalen Verschwörungstheorien, wonach Ausländer, Journalisten oder die Kanzlerin von dem tödlichen Messerangriff ablenkten, um Kritik an der Flüchtlingspolitik zu unterdrücken. Mehr noch: Die Mutmaßungen des Verfassungsschützers stärken Rechtsextremisten den Rücken. Maaßen, ein beinharter Gegner der Aufnahme vieler Asylsuchender vor rund drei Jahren, steht unter Druck. Die Geheimdienstchefs einiger Bundesländer verübeln ihm, dass er viel zu vorsichtig mit der AfD umgeht. Mag sein, dass der Mann denkt, seine Initiative sei - zumal nach der Rückendeckung durch seinen Dienstherren, den Bundesinnenminister und Merkel-Widersacher Horst Seehofer - für ihn ein Befreiungsschlag. Gut möglich, dass er sich da sehr irrt.