Als Donald Trump im Juli 2024 zum Präsidentschaftskandidaten der Republikaner gekürt wurde, da trat ein noch relativ junger Mann auf die Bühne. Charlie Kirk hielt beim Parteikongress in Milwaukee eine der Lobreden auf den Maga-Boss, der gerade erst ein Attentat überlebt hatte und im November dann die Wahl gewinnen würde. „Donald Trump“, sagte er, „weigert sich, diese falsche, erbärmliche und verstümmelte Version des amerikanischen Traums zu akzeptieren.“
USAEin Schuss erschüttert Amerika
Lesezeit: 4 Min.
Beim Auftritt an einer Uni wird der rechte Aktivist Charlie Kirk erschossen, er war ein Vertrauter von Donald Trump und eine junge Stimme der Maga-Bewegung. Nach dem Täter wird gefahndet. Es ist die Fortsetzung der politischen Gewalt in dem Land.
Von Peter Burghardt, Chicago
Versuchtes Attentat auf Donald Trump:Schussbereit an Loch sechs
Vor einem Jahr wollte Ryan Routh Donald Trump auf dessen Golfplatz in West Palm Beach wohl erschießen. Jetzt steht der mutmaßliche Attentäter in Florida vor Gericht – und hat bizarre Wünsche.
Lesen Sie mehr zum Thema