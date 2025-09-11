USA Ein Schuss erschüttert Amerika 11. September 2025, 5:58 Uhr | Lesezeit: 4 Min. |

Ein Mann trauert am Hauptsitz von „Turning Point“ um den Gründer Charlie Kirk. (Foto: REBECCA NOBLE/Getty Images via AFP)

Beim Auftritt an einer Uni wird der rechte Aktivist Charlie Kirk erschossen, er war ein Vertrauter von Donald Trump und eine junge Stimme der Maga-Bewegung. Nach dem Täter wird gefahndet. Es ist die Fortsetzung der politischen Gewalt in dem Land.

Von Peter Burghardt, Chicago

