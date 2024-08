Auf Militärstützpunkten in ganz Europa ist man momentan besonders wachsam, Russland spioniert und sabotiert schließlich fleißig in den Nato-Staaten, und islamistische Terroristen gibt es ja auch noch. Auf ihrer Airbase im nordrhein-westfälischen Geilenkirchen schaut die Nato jetzt noch genauer hin: Donnerstag und Freitag galt nach einem Geheimdiensthinweis auf einen möglichen Angriff Alarmstufe C wie „Charlie“ – das zweithöchste von fünf Leveln. Das niedrigste ist „Normal“, darüber folgen „Alpha“, „Bravo“, „Charlie“ und „Delta“. Manchmal gibt’s noch ein „+“ hinten dran, wenn eine unklare Lage es erfordert. Damit orientiert sich die Nato an dem System, das die US-Armee zur Bedrohungseinschätzung und Absicherung ihrer Stützpunkte verwendet. Je größer die Gefahr eines Angriffs, desto höher die Warnstufe und desto schärfer die Sicherheitsmaßnahmen. Stufe C bedeutet: Hinweis auf möglichen Angriff. Sicherheitshalber werden alle Personen vom Gelände geschickt, die nicht unmittelbar für laufende Operationen gebraucht werden. Es gibt verstärkte Patrouillen und weitere Maßnahmen, über die aber sicherheitshalber geschwiegen wird. Darüber käme nur noch Stufe D, also: Angriff steht unmittelbar bevor. Normalerweise gilt an den meisten US- und Nato-Stützpunkten mindestens Sicherheitsstufe A: allgemein erhöhte Gefahr eines Angriffs.