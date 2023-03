© Reuters

Das royale Paar ist am Mittwoch in der Hauptstadt eingetroffen. Bis Freitag werden sie verschiedene Orte in Berlin, Brandenburg und Hamburg besuchen. In die Hansestadt werden Charles und Camilla zusammen mit dem Bundespräsidenten und seiner Frau an Bord des ICE reisen. Hoffentlich ohne Streik und Verspätung.