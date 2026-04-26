Ein König kommt nach Washington, ein echter König. Im Weißen Haus regiert ein Mann, der sich gerne wie ein König benimmt, weshalb in den USA seit einiger Zeit unter dem Motto „No Kings“ gegen Donald Trump demonstriert wird. Aber jetzt reist King Charles III. aus Großbritannien an, für vier Tage – in dem Jahr, in dem die ehemalige Kolonie den 250. Jahrestag ihrer Unabhängigkeit feiert. Am 4. Juli 1776 war der Rauswurf der Monarchie aus Übersee besiegelt worden.