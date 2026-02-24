Bart De Wever hat auf den ersten Blick allen Grund, sich geschmeichelt zu fühlen. Als besten Regierungschef in der Geschichte Belgiens bezeichnete ihn US-Botschafter Bill White vergangene Woche, sogar als „Präsident von Europa“ schlug der Amerikaner ihn vor. De Wever gilt als Konservativer alter Schule, als durchsetzungsstark auch gegenüber der EU. Damit ist er offenbar ganz nach dem Geschmack von US-Präsident Donald Trump, der White als Botschafter nach Brüssel entsandt hat. Aber De Wever bedankte sich nicht bei White, als er diesen Montag aus einem Ski-Urlaub zurückkehrte. Im Gegenteil.