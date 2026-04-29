Es kommt selten vor, dass ein Redner im US-Kongress von beiden Parteien freudig empfangen wird. Als zum Beispiel Donald Trump im Februar seine Brandrede zur Lage der Nation hielt, sich selbst lobte und seine Gegner beleidigte, da johlten seine Republikaner. Die Demokraten dagegen buhten, schwiegen oder waren gar nicht erst erschienen. Aber nun kam am Dienstag King Charles III.