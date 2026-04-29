Es kommt selten vor, dass ein Redner im US-Kongress von beiden Parteien freudig empfangen wird. Als zum Beispiel Donald Trump im Februar seine Brandrede zur Lage der Nation hielt, sich selbst lobte und seine Gegner beleidigte, da johlten seine Republikaner. Die Demokraten dagegen buhten, schwiegen oder waren gar nicht erst erschienen. Aber nun kam am Dienstag King Charles III.
USAEin königlicher Auftritt in Amerikas Kongress
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Charles III. wirbt im Kapitol für die Nato, seine Rede mit britischem Humor wird von beiden Parteien gefeiert. Donald Trump ist nachher ganz neidisch, kriegt aber noch ein Geschenk.
Von Peter Burghardt, Washington
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