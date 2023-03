Von Daniel Brössler, Berlin

Vielleicht ist es Zufall, vielleicht aber haben die Redenschreiber Seiner Majestät wirklich an alles gedacht. König Charles III. nähert sich in seiner Ansprache vor dem Deutschen Bundestag langsam dem Ende, als er auf den Klimawandel und den Kampf dagegen zu sprechen kommt. Deutschland und Großbritannien übernähmen eine "Führungsrolle zur Sicherung unserer gemeinsamen Zukunft", lobt er. So seien sie die größten Produzenten von Offshore-Windkraft, viele deutsche Unternehmen seien an der Herstellung von Turbinen für Anlagen vor der britischen Küste beteiligt. Auch die Wasserstofftechnologie trieben beide Länder voran. Mit diesen Worten zaubert der König ein Strahlen auf das Gesicht von Wirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck. Und während der Vizekanzler noch strahlt, preist Charles schon den Hamburger Hafen, den er an diesem Freitag beehren will. "Ich freue mich darauf zu erfahren, wie Hamburg die Wasserstofftechnologie einsetzen will, um seinen Hafen komplett nachhaltig zu machen", sagt er. Da grinst auch Olaf Scholz zufrieden, in seinem früheren Leben bekanntlich Bürgermeister der Hansestadt.