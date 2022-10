(SZ) Jemand, der sein Gesicht hergibt für ein Wappen oder eine Münze, wird in der Regel nicht gefragt, in welche Richtung er denn schauen will auf diesem Wappen oder jener Münze - das entscheiden andere für ihn. Das Pferd im Wappen Venezuelas zum Beispiel, ein schneeweißer Hengst, trabte all die Jahre nach rechts. Bis - so flüstert es die Legende - die jüngste Tochter des seinerzeitigen Präsidenten Hugo Chávez fand, das treue Tier könne doch auch mal in die andere Richtung unterwegs sein. So geschah es. Die Nationalversammlung gab 2006 dem Wunsch eines Kindes nach, hinter dem sich natürlich ein ideologischer Kniff des schwer sendungsbewussten Vaters verbarg. Seitdem galoppiert der venezolanische Hengst im Auftrag des Chavismus nach links: mit wehender Mähne dem modernen Sozialismus entgegen.