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MigrationspolitikWie Brandenburg Asylsuchende integriert, die schon abgelehnt sind

Lesezeit: 5 Min.

Ein Sozialarbeiter führt drei Bewohnerinnen des Chancencenters an den Pflegeberuf heran.
Ein Sozialarbeiter führt drei Bewohnerinnen des Chancencenters an den Pflegeberuf heran. Meredith Haaf

In Frankfurt an der Oder wird ein bundesweit einzigartiges Chancencenter für Geflüchtete eröffnet. Dort sollen sich Menschen ohne Aufenthaltsrecht eine Bleibeperspektive erarbeiten. Nicht allen gefällt das.

Von Meredith Haaf, Frankfurt (Oder)

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„Ich möchte gern in diesem Land leben, ich möchte gern die Sprache lernen und ich möchte selbständig arbeiten“, sagt Mehdi. Anfang Januar hat er, 19 Jahre alt, seine Heimat Iran verlassen und gelangte über die Türkei nach Deutschland. Kurze Zeit später begann der Krieg der USA und Israels gegen Iran, Mehdis Asylantrag wurde abgelehnt. Jetzt sitzt er in Markendorf, einem ausgedehnten Vorort von Frankfurt (Oder) im Osten Brandenburgs, und sagt: „Es ist ein neues Land für mich.“

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