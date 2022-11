Der Anwalt, der Twitter in die Knie zwingen will

Von Ronen Steinke

Chan-jo Jun aus Würzburg twittert viel und gern, über Politik und Recht, aber auch über seine Hündin Nelly. Er gehört deshalb zu denen, die gebannt verfolgten, wie der neue Twitter-Eigentümer Elon Musk kürzlich große, radikale Pläne verkündete: Von nun an werde alles anders. Von nun an würden Hasskommentare auf Twitter nicht mehr gelöscht, sagte Musk - sondern bloß noch "depriorisiert", also ein bisschen aus dem Rampenlicht herausgerückt. Chan-jo Jun las das, und er twitterte fröhlich an Musk zurück: "Vielen Dank, das werde ich vor Gericht gegen Sie verwenden!"