Großbritannien liefert "Challenger 2"-Kampfpanzer an Kiew

Das Gefährt gilt als ähnlich modern wie der deutsche "Leopard 2". Premier Sunak kündigt zudem an, sein Land werde der Ukraine zusätzliche Artilleriesysteme liefern.

Großbritannien will der Ukraine Kampfpanzer vom Typ Challenger 2 zur Abwehr des russischen Angriffskriegs zur Verfügung stellen. Das sagte der britische Premierminister Rishi Sunak dem ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenskij in einem Telefonat am Samstag.

"Der Premierminister umriss die Absicht Großbritanniens, unsere Unterstützung für die Ukraine zu intensivieren, einschließlich der Bereitstellung von Challenger-2-Panzern und zusätzlichen Artilleriesystemen", berichtete ein Downing-Street-Sprecher der Öffentlichkeit nach dem Gespräch der beiden Politiker. Sunak und Selenskij begrüßten zudem andere ähnliche Ankündigungen, einschließlich des Angebots Polens, Leopard-Panzer für eine Kompanie zur Verfügung zu stellen - das wären in der Regel 14 Stück.

Selenskij: "Das richtige Signal an andere Partner"

Panzer gelten als besonders wichtig für die Rückeroberung besetzter Gebiete. Bislang erhielt die Ukraine aber nur Kampfpanzer aus sowjetischer Produktion, die im Bestand osteuropäischer Nato-Länder waren. Kiew fordert seit langem die Lieferung des deutschen Leopard 2, der den russischen Panzern technisch überlegen ist. Die Bundesregierung lehnt diesen Schritt bislang unter dem Verweis ab, andere Verbündete hätten auch keine modernen Kampfpanzer an die Ukraine abgegeben. Dahinter steht auch die Befürchtung, die Nato könne in den Krieg hineingezogen werden.

Mit der Ankündigung Londons dürfte die Argumentation der Bundesregierung noch schwerer aufrechtzuerhalten sein. Erst kürzlich hatte sie entschieden, Schützenpanzer vom Typ Marder an die Ukraine zu liefern. Selenskij dankte Sunak per Twitter für seine Unterstützung und betonte, die Entscheidung werde "das richtige Signal an andere Partner aussenden".

Vergangenes Jahr hatte das Vereinigte Königreich bereits 14 Challenger-2-Panzer an Polen geliefert. Von dem mehr als 62 Tonnen schweren Kriegsgerät sollen seit Mitte der 1990er-Jahre in Fabriken in Newcastle und Leeds etwa 450 Stück gebaut worden sein. Die genaue Bauweise ist geheim, doch der Challenger 2 gilt als ähnlich modernes Gefährt wie der deutsche Leopard 2. Seine Außenhülle soll stark genug sein, um Treffern russischer Panzer standzuhalten.