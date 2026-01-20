Schockierenderweise und ohne jeglichen Grund plane Großbritannien, die Insel Diego Garcia an Mauritius abzutreten, dies sei „ein Akt großer Dummheit“. Das schrieb US-Präsident Donald Trump am Dienstag auf seiner Plattform Truth Social – und platzierte die kleinen Chagos-Inseln, deren größtes Atoll Diego Garcia ist, mit einem Mal auf der Weltkarte internationaler Machtkämpfe. Argumentativ liegt der tropische Archipel im Indischen Ozean dabei ganz nah am eiskalten Grönland in der Arktis.
Chagos-ArchipelDiese Inseln sind für Trump das Grönland der Tropen
Die Briten wollen ihr früheres Kolonialgebiet schon länger an Mauritius zurückzugeben. Wieso der US-Präsident nun von einem „Akt großer Dummheit“ schreibt – und Vergleiche zur Arktis zieht.
Von Martin Wittmann, London
