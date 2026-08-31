Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sieht Anzeichen für eine gezielte Desinformationskampagne Russlands und Israels, die Ende Juli zu einem Ansturm von Migranten auf die Exklave Ceuta geführt hat. Sánchez zufolge hatten Akteure aus beiden Ländern in Zusammenarbeit mit rechtsextremen Gruppen Falschmeldungen auf Plattformen wie Instagram und Tiktok verbreitet. Spekulationen über eine Beteiligung Marokkos wies Sánchez am Montag in einem Interview mit dem Radiosender SER „entschieden zurück“. Israels Außenminister Gideon Saar beschuldigte Sánchez, Lügen über Israel zu verbreiten. Dies werde nicht von dessen „beschämendem Versagen“ bei der Führung seines Landes ablenken. Am 30. und 31. Juli hatten mehr als 72 000 Migranten die Grenze von Marokko zur spanischen Exklave irregulär überquert. Laut Behörden kamen dabei mindestens 100 Menschen ums Leben. Seit dem Vorfall halten sich rund 5000 Migranten in Ceuta auf. Um die Wirtschaft der Exklave zu stützen, kündigte Sánchez zusätzliche Soforthilfen von 168 Millionen Euro an.