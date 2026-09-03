Spanierinnen und Spanier protestieren landesweit gegen den Umgang ihrer Regierung mit der Eskalation in der Exklave. Konservative und Rechte sehen bei Premier Sánchez Versäumnisse.

Auch im südspanischen Malaga demonstrieren Menschen gegen die Zustände in der Exklave Ceuta in Nordafrika, die der Massenzustrom von Migranten ausgelöst hat.

Hunderttausende Menschen demonstrierten am Mittwochabend in Dutzenden Städten Spaniens, um ihre Solidarität mit ihren Mitbürgern in der nordafrikanischen Exklave Ceuta zu bekunden. Die Kundgebungen waren zugleich Proteste gegen die Regierung von Pedro Sánchez, der viele Spanierinnen und Spanier vorwerfen, die Migranten-Krise in Ceuta unterschätzt und auf katastrophale Weise gehandhabt zu haben.