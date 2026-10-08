Den baden-württembergischen Landtagswahlkampf begleitete eine Frage wie ein düsterer, langer Schatten: Wird Stuttgart das neue Detroit? Verliert das Autoland nicht nur Zehntausende Arbeitsplätze bei seinen Vorzeigefirmen Mercedes-Benz , Porsche , Bosch , ZF und Co., sondern auch seinen Wohlstand?

Ein gutes halbes Jahr nach der Wahl ist die Gefahr des wirtschaftlichen Abstiegs nicht gebannt. Der Personalabbau in der Autoindustrie geht vielmehr weiter. Gerade erst hat Porsche seine neuesten Sparpläne bekannt gegeben. Das Schreckgespenst Detroit, es ist nicht vertrieben.

Aber die Regierung des grünen Ministerpräsidenten Cem Özdemir und seines CDU-Stellvertreters Manuel Hagel versucht, das Abstiegsnarrativ mit positiven Botschaften zu entkräften. Etwa indem sie auf Baden-Württembergs Forschungsstärke als Standortfaktor verweist. In dieser Woche beschäftigte sich der Landtag daher auf Antrag der Grünen mit dem jüngsten Erfolg bei den Exzellenzuniversitäten. Freiburg ist von 2027 an wieder dabei; mit Heidelberg, Karlsruhe und Tübingen kommt Baden-Württemberg damit auf vier. So viele hat sonst nur noch Nordrhein-Westfalen.

Und am Montag will Özdemir weitere Bilder für das Baden-Württemberg von morgen liefern: Da besucht er das neue Exzellenzgymnasium für Mathematik-, Informatik- und Technik- Cracks in Bad Saulgau. Und dann den neuen Innovationscampus für Sicherheit und Verteidigung in Stuttgart.

Zukunft, das ist die Botschaft dahinter, gibt es auch ohne Auspuff.

Wer da politisches Marketing vermutet, liegt vermutlich nicht ganz falsch. Wer es darauf reduziert, verkennt aber die Stärken, die Baden-Württemberg jenseits der Autoindustrie hat. In Tübingen und Stuttgart wird auf höchstem Niveau an künstlicher Intelligenz geforscht, in Heilbronn entsteht rund um den Innovationspark ein viel beachtetes KI-Ökosystem. Nun darf man beim Label Ökosystem skeptisch sein, weil es inzwischen schon vergeben wird, wenn ein Start-up, eine Kaffeemaschine und ein Fördertopf zusammentreffen. In Heilbronn aber steckt viel mehr dahinter.

KI, Robotik und die Quantentechnologie können die Abhängigkeit des Landes von einer Branche reduzieren

In Tuttlingen wiederum muss niemand darauf warten, dass Medizintechnik ein tragender Wirtschaftszweig wird. Dort haben bereits europäische Marktführer ihren Sitz. Auch bei weiteren Zukunftstechnologien hat der Südwesten Potenzial, bei der Robotik etwa oder der Quantentechnologie.

Klar ist: Künstliche Intelligenz wird nicht den Arbeitgeber Mercedes-Benz ersetzen können und die Medizintechnik nicht Bosch. Die Autoindustrie bleibt ein wichtiger Standortfaktor. Aber KI, Robotik, Quantentechnologie und auch die Sicherheitsindustrie können Baden-Württembergs große Abhängigkeit von einer einzigen Branche und deren Konjunktur reduzieren.

Man kann es auch so zusammenfassen: Stuttgart wird sehr wahrscheinlich nicht das neue Detroit werden und Heilbronn nicht das neue Silicon Valley. Es wäre aber schon viel gewonnen, wenn Baden-Württemberg wirtschaftlich robuster wird.

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