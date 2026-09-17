Seit Mai ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir im Amt. Als grüner Spitzenkandidat hatte er sich im Wahlkampf als derjenige Politiker empfohlen, der das „Erbe“ des langjährigen Regierungschefs Winfried Kretschmann am besten bewahrt. Das versprach zwar auch sein Konkurrent, Manuel Hagel von der CDU. Aber bei Özdemir wirkte es schon deshalb glaubwürdiger, weil ihn Kretschmann selbst als Nachfolger empfahl. Es gab sogar ein gemeinsames Plakat, mit Özdemir im Vordergrund und Kretschmann leicht versetzt dahinter.