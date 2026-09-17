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MeinungBaden-WürttembergDer neue Özdemir: weniger Kretschmann, mehr Disruption

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Kolumne von Roland Muschel, Stuttgart

Lesezeit: 2 Min.

Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt forderte Cem Özdemir, dass sich Art und Inhalt der Politik „dramatisch verändern müssen“.
Nach dem Wahlsieg der AfD in Sachsen-Anhalt forderte Cem Özdemir, dass sich Art und Inhalt der Politik „dramatisch verändern müssen“.
Foto: Matthias Bein/dpa

Ob Opernsanierung, Bürokratieabbau oder AfD-Verbot: Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir setzt zunehmend eigene Akzente – und geht damit ins Risiko.

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Seit Mai ist Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir im Amt. Als grüner Spitzenkandidat hatte er sich im Wahlkampf als derjenige Politiker empfohlen, der das „Erbe“ des langjährigen Regierungschefs Winfried Kretschmann am besten bewahrt. Das versprach zwar auch sein Konkurrent, Manuel Hagel von der CDU. Aber bei Özdemir wirkte es schon deshalb glaubwürdiger, weil ihn Kretschmann selbst als Nachfolger empfahl. Es gab sogar ein gemeinsames Plakat, mit Özdemir im Vordergrund und Kretschmann leicht versetzt dahinter.

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