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Regierungserklärung Cem Özdemir„Des Hemd schwitzt net von alloi“

Lesezeit: 3 Min.

Schwäbeln ist im Stuttgarter Landtag natürlich erlaubt. Ministerpräsident Cem Özdemir spricht übers Anpacken, Vize Manuel Hagel (li.) lauscht.
Schwäbeln ist im Stuttgarter Landtag natürlich erlaubt. Ministerpräsident Cem Özdemir spricht übers Anpacken, Vize Manuel Hagel (li.) lauscht. Jason Tschepljakow/dpa

Wirtschaft, Wachstum, Wohlstandssicherung: Cem Özdemir setzt in seiner ersten Regierungserklärung klare Prioritäten für Baden-Württemberg – und löst ungewollt eine Ermahnung aus.

Von Roland Muschel, Stuttgart

Cem Özdemirs Rede dauert erst ein paar Minuten, da wendet er sich schon direkt an die Abgeordneten von Grünen und CDU. „Wir müssen richtig kämpfen, um Arbeitsplätze, um Wettbewerbsfähigkeit, um Innovation“, sagt Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident am Mittwochmorgen im Stuttgarter Landtag. Und auch um Vertrauen und Zusammenhalt, fügt Özdemir hinzu. Aber er sei überzeugt, wenn alle gemeinsam anpacken, „dann kriegen wir das hin“.

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