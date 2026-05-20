Cem Özdemirs Rede dauert erst ein paar Minuten, da wendet er sich schon direkt an die Abgeordneten von Grünen und CDU. „Wir müssen richtig kämpfen, um Arbeitsplätze, um Wettbewerbsfähigkeit, um Innovation“, sagt Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident am Mittwochmorgen im Stuttgarter Landtag. Und auch um Vertrauen und Zusammenhalt, fügt Özdemir hinzu. Aber er sei überzeugt, wenn alle gemeinsam anpacken, „dann kriegen wir das hin“.