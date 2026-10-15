Am Wochenende wählen Baden-Württembergs Grüne neue Parteichefs – darunter wohl den Mann, der Özdemirs Wahlkampf leitete. Für die Partei ist so viel Nähe zur Regierungsspitze ungewohnt.

Im baden-württembergischen Landtagswahlkampf 2026 hatte sich Cem Özdemir als Kandidat inszeniert, bei dem das Erbe von Winfried Kretschmann am besten aufgehoben sei. Es gab sogar gemeinsame Plakate der beiden Grünen-Politiker. Die Botschaft: Wer Kretschmann als Regierungschef gut findet, wird auch einen Regierungschef Özdemir gut finden. Wie viel Kretschmanns Wahlempfehlung zu Özdemirs knappem Wahlsieg beitrug, lässt sich schwer sagen. Geschadet hat sie sicher nicht.