Es ist noch gar nicht so lange her, da herrschte bei einigen Christdemokraten eine regelrechte Grünen-Euphorie. Im März 2021, als die CDU in Baden-Württemberg mal wieder eine verheerende Niederlage gegen den unbezwingbaren Obergrünen Winfried Kretschmann erlitt, übte sich die Partei in einer Form von Demut, die an Selbstverzwergung erinnerte.
Baden-Württemberg nach der WahlKommen sich Özdemir und Hagel nun näher?
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In verspannter Atmosphäre laden Baden-Württembergs Grüne die CDU zu Sondierungen ein, um die Koalitionsverhandlungen vorzubereiten. Zeit und Ort dürfen die Christdemokraten bestimmen.
Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart
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