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Baden-Württemberg nach der WahlKommen sich Özdemir und Hagel nun näher?

Lesezeit: 3 Min.

Der Grüne Cem Özdemir (li.) und der Christdemokrat Manuel Hagel im Plenarsaal des baden-württembergischen Landtags.
Der Grüne Cem Özdemir (li.) und der Christdemokrat Manuel Hagel im Plenarsaal des baden-württembergischen Landtags. Katharina Kausche/DPA

In verspannter Atmosphäre laden Baden-Württembergs Grüne die CDU zu Sondierungen ein, um die Koalitionsverhandlungen vorzubereiten. Zeit und Ort dürfen die Christdemokraten bestimmen.

Von Max Ferstl und Roland Muschel, Stuttgart

Es ist noch gar nicht so lange her, da herrschte bei einigen Christdemokraten eine regelrechte Grünen-Euphorie. Im März 2021, als die CDU in Baden-Württemberg mal wieder eine verheerende Niederlage gegen den unbezwingbaren Obergrünen Winfried Kretschmann erlitt, übte sich die Partei in einer Form von Demut, die an Selbstverzwergung erinnerte.

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