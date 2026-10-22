Über einen Mangel an öffentlichem Interesse kann sich Cem Özdemir nicht beklagen. Im baden-württembergischen Landtagswahlkampf war seine Popularität ein großer Vorteil. Sein Name zog – auch dort, wo die Grünen als Partei nicht ganz so gefragt waren. Und als Ministerpräsident kann sich Özdemir vor Interviewfragen kaum retten.

Wer viel Aufmerksamkeit bekommt, kann sich allerdings nicht immer aussuchen, wofür.

Derzeit gilt sie vor allem der Frage, wo er künftig mit seiner Frau wohnt. Ein erheblicher Teil der jüngsten Landespressekonferenz drehte sich um Özdemirs geplanten Umzug auf das Areal des Schlosses Solitude. Auch bundesweit machte die Nachricht Schlagzeilen und wurde in den sozialen Medien mit sehr vielen Kommentaren bedacht. Ein grüner Ministerpräsident will in einer Villa auf einem Schlossgelände wohnen: Da ist das Bild vom abgehobenen Politiker schnell gezeichnet. Die AfD trägt mit groben Pinselstrichen dazu bei.

In der Dienstvilla wohnten schon frühere Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann allerdings nicht

Dabei zieht Özdemir nicht in ein Schloss, sondern in eine Dienstvilla, in der schon frühere CDU-Ministerpräsidenten wie Lothar Späth und Günther Oettinger wohnten. Özdemirs Parteifreund Winfried Kretschmann dagegen verzichtete. Seiner Frau Gerlinde war die Kaltmiete von damals rund 3000 Euro zu teuer. Die Kretschmanns blieben lieber in Sigmaringen-Laiz wohnen.

Wie viel Özdemir zahlen wird, ist noch offen. Für den Umzug macht er Sicherheitsgründe geltend: Seine bisherige Innenstadtwohnung lässt sich nur schwer schützen. Zwingend ist die Entscheidung damit nicht, aber nachvollziehbar. Natürlich darf man fragen, ob die landeseigene Immobilie zu angemessenen Konditionen vermietet wird. Aber ansonsten sollte Özdemir seine politischen Entscheidungen erklären müssen, nicht den Grundriss seiner Wohnung.

Gerade erst hat der Politiker Özdemir seinen Parteifreunden in Berlin ungewöhnlich deutlich von einem Bündnis mit der Linken abgeraten. Diese Intervention fand durchaus Beachtung, sie steht aber in harter Konkurrenz zur Berichterstattung über den Umzug und auch über den neuen Teilzeitjob seiner Frau bei einer Denkfabrik. Über ihre Tätigkeit erfährt die geneigte Öffentlichkeit mehr als über die bisherige Amtsführung der neuen Bauministerin.

Man könnte auch sagen: Özdemir erlebt nun die Kehrseite einer Medienlogik, von der er lange profitiert hat. Sein Name bringt Aufmerksamkeit – eine nicht zu unterschätzende politische Währung. Aber die Personalisierung macht auch vor der Wohnungstür nicht Halt. Für die politische Kultur wäre es allerdings ganz hilfreich, wenn ein Ministerpräsident wieder häufiger anhand seiner politischen Arbeit bewertet würde. Und seltener nach der Aussicht aus seinem Wohnzimmer.

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