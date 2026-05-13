Cem Özdemir wirkt angespannt, als Baden-Württembergs neuer Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) am Mittwoch um Punkt zwölf Uhr das Ergebnis verkündet: 93 Ja-Stimmen, damit ist Özdemir neuer Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Er ist der erste Regierungschef in Deutschland mit türkischen Wurzeln und der zweite mit grünem Parteibuch. Strobl ist auch der erste Gratulant, er überreicht Özdemir ein Laufshirt, als Symbol dafür, dass in der Politik auch Ausdauer gefragt ist.
Ministerpräsident von Baden-WürttembergCem Özdemir ist am Ziel. Aber 19 Koalitionsstimmen fehlen ihm
Cem Özdemir folgt auf Winfried Kretschmann. Damit hat Baden-Württemberg den zweiten grünen Regierungschef. Der Start verläuft etwas holprig.
Von Roland Muschel, Stuttgart
