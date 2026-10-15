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Cem Özdemir hat im Frühjahr bewiesen, dass er Wahlkampf kann. Nun zeigt sich: Der Grünen-Politiker hat seine Strahlkraft als Ministerpräsident von Baden-Württemberg nicht eingebüßt. Seine Partei steht in einer aktuellen Umfrage von Infratest dimap für den SWR, die Stuttgarter Zeitung und die Südwest Presse bei 30 Prozent. Damit hält sie nahezu exakt ihr Wahlergebnis vom März.

Und die persönlichen Werte für den Ministerpräsidenten sind noch deutlich besser. Man könnte auch sagen: Özdemir ist der große Stabilitätsfaktor.

Aber seine Popularität kann nicht verdecken, dass sich auch im Südwesten das Parteiensystem verändert: Die CDU verliert gegenüber dem Wahlergebnis von 29,7 Prozent laut der Umfrage nahezu sieben Prozentpunkte. Sie liegt mit 23 Prozent nur noch gleichauf mit der AfD, die im März auf 18,8 Prozent kam. Auch die Linke steigert sich, von 4,4 Prozent auf jetzt 7 Prozent. Die Umfrage zeigt: Die Zustimmung für die politischen Ränder steigt zwar nicht in dem Maße, wie es zuletzt in anderen Bundesländern zu beobachten war. Aber sie steigt.

Angesichts der AfD-Zahlen dürfte in der CDU die Versuchung wachsen, sich stärker von den Grünen abzugrenzen

Vor ihrem Landesparteitag an diesem Wochenende können sich die Grünen damit nur über ihre eigenen Werte freuen. Für die CDU sind die Umfrageergebnisse ein Warnsignal und für die gemeinsame Koalition eine Gefahr. Die Verluste für die CDU dürften zwar vor allem der Schwäche der Union auf Bundesebene geschuldet sein. Trotzdem ist offen, welche Schlüsse die Christdemokraten im Südwesten ziehen. Angesichts des Zuspruchs für die AfD dürfte die Versuchung wachsen, sich stärker von den Grünen abzugrenzen. Gut für die Stabilität der Regierung wäre das nicht.

Seine Beliebtheit darf Özdemir als Bestätigung seines Regierungsstils interpretieren. Die guten Werte sind aber auch ein Vertrauensvorschuss, den er gut gebrauchen kann. Der Grund ist nicht, dass es erste Spötteleien über seine Arbeit gibt – er habe bislang mehr Brezel-Content als Bürokratieabbau produziert. Diese Kritik greift ohnehin zu kurz: Ein Ministerpräsident muss auch in den sozialen Medien Menschen erreichen, und das funktioniert nun mal nicht, indem man Aktenordner präsentiert.

Den Vertrauensvorschuss benötigt er vielmehr, weil die Herausforderungen größer sind als die Möglichkeiten von Landespolitikern. Denn das wirtschaftliche Erfolgsmodell von Baden-Württemberg steht massiv unter Druck. Die Autoindustrie kämpft mit dem Wandel und ein ganzes Land mit dem Verlust alter Gewissheiten und gut bezahlter Jobs. Der Ministerpräsident tut, was in seiner Macht steht: Er schreibt Briefe, führt Gespräche, wirbt für den Standort. Was Mercedes-Benz und Co. beschließen, liegt aber nur bedingt in seiner Hand. Die wichtigen Weichen werden in Washington, Peking, Brüssel und Berlin gestellt, nicht in Stuttgart. Und entschieden wird in Vorstandsetagen, in denen Standorttreue nur ein Parameter unter vielen ist. Umso wichtiger wäre eine Regierungskoalition, die ihre Kräfte bündelt.

Die 30 Prozent Zustimmung sind deshalb eine gute Nachricht für Özdemir und die grüne Partei. Eine Garantie für erfolgreiches Regieren sind sie nicht.

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