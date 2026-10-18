Zum Hauptinhalt springen

Grüne„Lasst die Finger von denen!“

Lesezeit: 3 Min.

Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir am Samstag beim Landesparteitag in Offenburg.
Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir am Samstag beim Landesparteitag in Offenburg.
Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

Cem Özdemir warnt die Berliner Grünen vor einem Bündnis mit der Linkspartei. Im Wahlkampf hatten sich die parteiinternen Lager noch politische Beinfreiheit zugesichert. Doch jetzt geht es auch um den Kurs im Bund.

Von Roland Muschel, Offenburg

SZ bei Google bevorzugen

Cem Özdemir nimmt ein paar Umwege, bevor er von Südbaden aus seinen Parteifreunden in Berlin eine deutliche Warnung übermittelt. Als Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident am Samstag um 13.55 Uhr beim Landesparteitag in Offenburg auf die Bühne tritt, da kündigt er zunächst eine „Art Reiseplan“ für seine Partei an. Die Rede dreht sich um die schrumpfende gesellschaftliche Mitte, die Gefahren für die Demokratie und die Rolle der Grünen. Und schließlich auch um Berlin.

Zur SZ-Startseite

Rüstungsentwicklung
:Der olivgrüne Özdemir

Zur Bundeswehr pflegt der Grünen-Politiker schon lange eine besondere Nähe. Als Ministerpräsident des kriselnden Autolandes Baden-Württemberg setzt er nun auf Rüstung als Standortfaktor.

SZ PlusVon Roland Muschel

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite