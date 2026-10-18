Cem Özdemir warnt die Berliner Grünen vor einem Bündnis mit der Linkspartei. Im Wahlkampf hatten sich die parteiinternen Lager noch politische Beinfreiheit zugesichert. Doch jetzt geht es auch um den Kurs im Bund.

Cem Özdemir nimmt ein paar Umwege, bevor er von Südbaden aus seinen Parteifreunden in Berlin eine deutliche Warnung übermittelt. Als Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident am Samstag um 13.55 Uhr beim Landesparteitag in Offenburg auf die Bühne tritt, da kündigt er zunächst eine „Art Reiseplan“ für seine Partei an. Die Rede dreht sich um die schrumpfende gesellschaftliche Mitte, die Gefahren für die Demokratie und die Rolle der Grünen. Und schließlich auch um Berlin.