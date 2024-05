Von Roland Muschel

Cem Özdemir führen derzeit auffällig viele Termine nach Baden-Württemberg. Vergangenes Wochenende etwa lud der Stuttgarter Kreisverband der Grünen Interessierte "Auf ein Bier mit Özdemir" in einen Club ein. Zwei Tage zuvor ließ sich der grüne Bundeslandwirtschaftsminister auf einem Stuttgarter Weingut die Probleme des Weinbaus erklären, anschließend auf einem Bauernhof die speziellen Bedürfnisse der Weidetierhalter im Stadtgebiet. Alles keine Beweise, aber mögliche Indizien dafür, dass Özdemir nicht nur die Liebe zur Heimat und die Notwendigkeiten des Amtes häufig in den Südwesten führen, sondern auch ein größeres Ziel: die Spitzenkandidatur der Grünen für die Landtagswahl 2026. Denn dann tritt sein Parteifreund, der populäre Ministerpräsident Winfried Kretschmann, nicht mehr an. Die CDU jedenfalls, die endlich wieder selbst den Ministerpräsidenten stellen will, schießt sich bereits auf Özdemir ein: Der wolle nur nach Stuttgart, weil er in Berlin gescheitert sei; das Land sei für ihn nur ein "Trostpreis".