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Cem Özdemir hat elf Minister, 14 Staatssekretäre und eine Verwaltung mit Tausenden Köpfen. Doch wenn es politisch schwierig wird, holt sich Baden-Württembergs grüner Regierungschef gerne prominente Hilfe von außen.

Das neueste Beispiel ist Günther Oettinger. Der frühere CDU-Ministerpräsident und EU-Kommissar soll eine Expertenrunde leiten, die einen Ausweg aus dem Streit um die milliardenteure Sanierung der Stuttgarter Oper finden soll. Sanierung, Neubau, alle Varianten werden nun erneut geprüft. Gerade so, als wäre in den vergangenen Jahren nicht bereits intensiv um eine Lösung gerungen worden.

Politisch hat die Personalie trotzdem Charme. Die CDU-Landtagsfraktion hatte gegen die bisherige Planung aufbegehrt und einen Stopp des Verfahrens verlangt. Jetzt moderiert ausgerechnet ein früherer CDU-Ministerpräsident die neue Runde. Oettinger gilt in seiner Partei als Elder Statesman, schon deshalb kann sie ihn kaum ablehnen. Und bei den Grünen genießt er viele Sympathien, weil er sich nach der schmerzhaften Wahlniederlage der CDU für die Neuauflage von Grün-Schwarz starkgemacht hat.

Punkt für Özdemir.

Und dann ist da Boris Palmer. Den parteilosen Tübinger Oberbürgermeister hat Özdemir als „unabhängigen Rat für Staatsmodernisierung und Verwaltungsvereinfachung“ berufen. Palmer soll die Bürokratie so stark zurückdrängen, dass man es im Alltag spürt. An Selbstvertrauen hat es Palmer noch selten gemangelt. Das könnte in diesem Fall sogar helfen.

Beide Personalien folgen demselben Prinzip: Sind die Probleme komplex, kommt ein prominenter Kopf von außen. Einer, der Aufmerksamkeit garantiert und es Kritikern schwer macht.

Fürs Erste funktioniert diese Methode. Oettinger gilt als Politiker, der sich von seiner eigenen Partei nicht vorschreiben lässt, was er zu tun und zu denken hat. Palmer lässt sich ohnehin von fast niemandem etwas vorschreiben. Das imponiert vielen Menschen, entsprechend positiv ist die Resonanz auf die beiden Berufungen. Özdemir verschaffen sie Zeit und politischen Spielraum.

Özdemir agiert taktisch geschickt, aber hat er die richtige Strategie?

Die Methode birgt aber auch eine Gefahr. Oettinger und Palmer funktionieren, weil sie für Unabhängigkeit stehen. Das macht sie glaubwürdig – aber auch schwer berechenbar. Die Berufungen werfen außerdem die Frage auf, was Özdemir eigentlich seinen Ministerien und seinem Verwaltungsapparat zutraut.

Dazu kommt, dass die Personalien Erwartungen wecken, die kaum einzulösen sind: Oettinger soll eine Lösung finden für ein Projekt, dessen Varianten schon mehrfach geprüft wurden. Und Palmer eine Bürokratie stutzen, die sich bislang immer als sehr resistent gegen derartige Bemühungen erwiesen hat.

Vielleicht nicht unmöglich. Aber mindestens sehr ambitioniert.

Taktisch agiert Özdemir sehr geschickt. Aber aus einer guten Taktik wird nicht automatisch eine gute Strategie. Die Methode kann auch längerfristig funktionieren. Ob sie es tatsächlich tut, liegt aber nicht mehr allein in Özdemirs Hand. Das hängt nun vor allem an Günther Oettinger, Boris Palmer und den beteiligten Akteuren.

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