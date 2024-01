Özdemir war von Anfang an gegen die Kürzungen bei Agrarsubventionen. Die Bauern pfeifen jetzt trotzdem, wenn sie nur seinen Namen hören.

Von Markus Balser und Michael Bauchmüller, Berlin

Endlich sieht Cem Özdemir die Früchte seiner Arbeit. Grüne Woche in Berlin, Halle elf: Am Stand von Moldau gibt es Divin, einen Weinbrand. "Die Trauben dafür haben wir gemeinsam gelesen", sagt Moldaus Agrarminister Vladimir Bolea. Und tatsächlich, bei seinem Besuch in Moldau im Oktober war Özdemir ein Stündchen mit im Weinberg. "Ich habe meine Arbeit wie immer ernst genommen", sagt er. Na dann Prost.