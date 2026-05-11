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Baden-WürttembergÖzdemir setzt auf bewährte Kräfte, die CDU überrascht

Lesezeit: 2 Min.

Manuel Hagel (CDU, li.) und der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) mit dem Koalitionsvertrag zur Bildung einer Landesregierung in Baden-Württemberg.
Manuel Hagel (CDU, li.) und der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) mit dem Koalitionsvertrag zur Bildung einer Landesregierung in Baden-Württemberg. Marijan Murat/dpa

Das Kabinett von Cem Özdemir in Baden-Württemberg steht. Der christdemokratische Koalitionspartner holt einen Brückenbauer.

Von Roland Muschel, Stuttgart

Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir hat zur Vorstellung des neuen grünen Regierungsteams ins Stuttgarter Haus der Abgeordneten geladen, und jetzt sind da am Montagmorgen im lichtdurchfluteten Foyer fast durchweg vertraute Gesichter. Die grünen Minister aus der Endphase der Ära des scheidenden Regierungschef Winfried Kretschmann haben sich aber nicht für ein Abschiedsfoto um Özdemir gruppiert.

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