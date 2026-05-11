Der designierte Ministerpräsident Cem Özdemir hat zur Vorstellung des neuen grünen Regierungsteams ins Stuttgarter Haus der Abgeordneten geladen, und jetzt sind da am Montagmorgen im lichtdurchfluteten Foyer fast durchweg vertraute Gesichter. Die grünen Minister aus der Endphase der Ära des scheidenden Regierungschef Winfried Kretschmann haben sich aber nicht für ein Abschiedsfoto um Özdemir gruppiert.