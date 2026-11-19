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Thomas Berthold und Cem Özdemir dürfte politisch wenig verbinden. Der eine fiel mit Verschwörungserzählungen auf, der andere pflegt das Image des Pragmatikers. Gemeinsam ist ihnen aber die Liebe zum VfB Stuttgart. Berthold spielte einst für den Bundesligisten, Özdemir besucht regelmäßig dessen Heimspiele. Und noch etwas verbindet den früheren Fußballprofi und den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg: Sie profitieren auf unterschiedliche Weise von der Sehnsucht nach Politikern, die möglichst wenig nach Politikern aussehen.

Die AfD hat Berthold, den Fußballweltmeister von 1990, als Kandidaten für das Bundespräsidentenamt benannt. Die Nominierung erfolgte vermutlich nicht wegen seiner Expertise in der Viererkette, sondern als Signal an alle, die vom etablierten Politikbetrieb enttäuscht sind. Der prominente Außenseiter soll den Bruch mit dem Gewohnten verkörpern.

Özdemir dagegen ist Politprofi. Bundestag, Europarlament, Parteivorsitz, Ministeramt – kaum eine Station, die er ausgelassen hätte. Trotzdem präsentierte er sich im baden-württembergischen Landtagswahlkampf als Gegenentwurf zum üblichen Parteipolitiker. Auf den Plakaten standen sein Name und der Slogan „Der kann es“; auf die Grünen deutete lediglich eine stilisierte Sonnenblume hin. In der Migrationspolitik und beim Verbrennermotor grenzte er sich sogar demonstrativ von der eigenen Bundespartei ab.

Die Sehnsucht nach dem untypischen Politiker hat Konjunktur

Kurz gesagt: Selbst der erfahrene Berufspolitiker Özdemir setzt darauf, möglichst wenig wie einer zu wirken.

Die Sehnsucht nach dem untypischen Politiker hat Konjunktur. Kanzler Friedrich Merz holte mit Karsten Wildberger einen Manager als Digitalminister ins Kabinett. Und in vielen Nachrufen auf den verstorbenen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger wurde der bodenständige Klartextredner gewürdigt, der sich vom politischen Betrieb nicht verbiegen ließ. Dabei war Aiwanger selbst zwei Jahrzehnte Parteichef und seit 2018 Minister.

Für eine Demokratie ist das eine etwas merkwürdige Entwicklung. Alle wollen gut regiert werden, aber möglichst nicht von Berufspolitikern. Dabei sind die in einem parlamentarischen System nun mal schwer zu ersetzen.

Natürlich können Seiteneinsteiger mit einem frischen Blick der Politik guttun. Als Nicole Hoffmeister-Kraut 2016 in Baden-Württemberg Wirtschaftsministerin wurde, galt ihre Erfahrung aus einer Unternehmerfamilie als besonderer Vorzug. In der Wirtschaft genießt sie hohes Ansehen. Aus der Seiteneinsteigerin von einst ist inzwischen die dienstälteste Ministerin im Kabinett Özdemir geworden.

Was in der Politik nicht schadet, ist das Wissen um politisches Handwerk

Doch fachliche Kompetenz bedeutet noch keine politische Macht. Hoffmeister-Kraut musste das schmerzlich lernen. Wichtige wirtschaftspolitische Themen zog die grüne Regierungszentrale an sich, ihr Rückhalt in der eigenen CDU-Fraktion blieb begrenzt. Zuletzt büßte ihr Ministerium sogar Zuständigkeiten ein.

Politik funktioniert anders als ein Unternehmen. Wer etwas durchsetzen will, kann nicht nur anordnen. Man muss Mehrheiten organisieren, Interessen ausgleichen, die Öffentlichkeit gewinnen. Was dabei nicht schadet, sind Erfahrung und politisches Handwerk.

Die Sehnsucht nach Politikern, die keine sein sollen, hat eben einen Haken: Spätestens im Amt müssen sie doch wie Politiker agieren.

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