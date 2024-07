(SZ) Der berühmte Sänger Herman van Veen schildert in einem seiner Lieder, auf welche Weise die Chansons von Édith Piaf seinerzeit auf sein kindliches Gemüt gewirkt haben, obwohl er damals die französische Sprache nicht beherrschte. Die erste Zeile geht so: „Ich verstand es nicht, ich spürte es an meiner Gänsehaut.“ Wenn Herman van Veen mit seinem behaglichen niederländischen Zungenschlag das Wort Gänsehaut singt, bekommen manche Zuhörer, sicher auch Zuhörerinnen, angeblich eine solche Gänsehaut. Der Augenblick, da sich die Gänsehaut bemerkbar macht, wird der „Gänsehaut-Moment“ genannt. Bei besonders weltläufigen Menschen stellt sich sogar ein „Gänsehaut-Feeling“ ein, also eine Art Upgrade des Moments in ein echtes Gefühl. Kürzlich war dieser Moment wieder zu besichtigen, nämlich bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris. Bei dieser Gelegenheit sang Céline Dion ein Lied von, ja, natürlich, Édith Piaf.