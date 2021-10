Er nimmt Abschied als Bundestagspräsident, geht raus aus der großen Verantwortung - das sei alles völlig in Ordnung, sagt Wolfgang Schäuble. Aber ganz aufhören? Auf keinen Fall.

Innenminister, Finanzminister, CDU-Chef: Wolfgang Schäuble hat schon so gut wie alles gemacht in der deutschen Politik. Selbst in der Opposition war er schon. Trotzdem wollen ihn jetzt viele loswerden. Aber: Er macht erst mal weiter.