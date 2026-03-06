Die CDU-Spitze scheint über ein erstaunliches Maß an Nachsicht zu verfügen – zumindest wenn es um den „Wirtschaftsrat der CDU“ geht. Mit seiner Anfang Februar bekannt gewordenen Forderung, Zahnarztbehandlungen aus dem Leistungskatalog der Kassen zu streichen, hat der Wirtschaftsrat den Wahlkämpfern der Union das Leben schwer gemacht. Den Zahnarzt selbst bezahlen zu müssen, diese Vorstellung verschreckt die meisten Bürger. Man hätte also erwarten können, dass die CDU-Spitze demonstrativ auf Distanz zu diesem Wirtschaftsrat geht.